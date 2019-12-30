Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»

Режиссёр Виктор Рыжаков признался, что назначение на пост художественного руководителя «Современника» было для него неожиданным.

«Для меня это было абсолютно неожиданным, и уход Галины Борисовны Волчек для меня, как и для всех, стал неожиданным ударом. Всё было абсолютно неожиданно, и мне нужно время, чтобы всё это осознать, понять и уложить в своей голове», — цитирует РИА Новости Рыжакова.

Он назвал «Современник» театром с великой историей.

«Галина Борисовна была важным человеком в моей жизни. Последние восемь лет нашего с ней общения мы хотели что-то придумать для театра. Но так при жизни это и не было реализовано», — рассказал режиссёр.

Ранее стало известно, что Рыжаков, возглавляющий Центр имени Всеволода Мейерхольда, станет новым художественным руководителем «Современника».