Рыжаков прокомментировал своё назначение худруком «Современника»
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- РИА Новости
«Для меня это было абсолютно неожиданным, и уход Галины Борисовны Волчек для меня, как и для всех, стал неожиданным ударом. Всё было абсолютно неожиданно, и мне нужно время, чтобы всё это осознать, понять и уложить в своей голове», — цитирует РИА Новости Рыжакова.
Он назвал «Современник» театром с великой историей.
«Галина Борисовна была важным человеком в моей жизни. Последние восемь лет нашего с ней общения мы хотели что-то придумать для театра. Но так при жизни это и не было реализовано», — рассказал режиссёр.
Ранее стало известно, что Рыжаков, возглавляющий Центр имени Всеволода Мейерхольда, станет новым художественным руководителем «Современника».