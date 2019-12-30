Цискаридзе оценил важность финансирования региональных театров

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с ФАН оценил важность финансирования региональных театров.

По его словам, благодаря этому удалось привести в порядок многие культурные заведения.

Вместе с тем он раскритиковал стремление некоторых учреждений культуры всецело зависеть от государства.

«Ни одна крупная труппа не находится на шее у государства так, как это происходит в России», — отметил Цискаридзе.

Он считает, что регулярное госфинансирование должны получать только учебные заведения и театры с большой историей, доказавшие свою значимость в мире.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский молодёжный театр закроется на ремонт в связи с получением федерального транша по нацпроекту «Культура».