Цискаридзе оценил важность финансирования региональных театров

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в беседе с ФАН оценил важность финансирования региональных театров.
Цискаридзе оценил важность финансирования региональных театров
  • © Владимир Вяткин
  • РИА Новости

По его словам, благодаря этому удалось привести в порядок многие культурные заведения.

Вместе с тем он раскритиковал стремление некоторых учреждений культуры всецело зависеть от государства.

«Ни одна крупная труппа не находится на шее у государства так, как это происходит в России», — отметил Цискаридзе.

Он считает, что регулярное госфинансирование должны получать только учебные заведения и театры с большой историей, доказавшие свою значимость в мире.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинский молодёжный театр закроется на ремонт в связи с получением федерального транша по нацпроекту «Культура».

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