В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается первый снегопад

Синоптики прогнозируют, что первый снегопад в Москве пройдёт не раньше середины января, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным расчётам, в середине января снег будет. А более детально, когда же будет первый снегопад (кстати, хочу сказать, что первый снегопад всегда бывает неожиданно): мы предупредим о нём за два-три дня до наступления», — цитирует его ТАСС.

Синоптик также выразил мнение, что новогодняя ночь — «настолько прекрасное событие», что не стоит обращать внимание на погоду.

«Мы все привыкли с детства к тому, что это волшебство, таинство. Меня немного удивляет, что такое внимание, — какая разница, какой будет погода?» — отметил он.

Ранее Вильфанд объяснил отсутствие снега в европейской части России движением тёплых воздушных масс.

Психолог Анетта Орлова в беседе с сайтом «Москва 24» посоветовала, как создать новогоднее настроение в дождливую погоду.