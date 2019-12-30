В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве ожидается первый снегопад
- РИА Новости
«По предварительным расчётам, в середине января снег будет. А более детально, когда же будет первый снегопад (кстати, хочу сказать, что первый снегопад всегда бывает неожиданно): мы предупредим о нём за два-три дня до наступления», — цитирует его ТАСС.
Синоптик также выразил мнение, что новогодняя ночь — «настолько прекрасное событие», что не стоит обращать внимание на погоду.
«Мы все привыкли с детства к тому, что это волшебство, таинство. Меня немного удивляет, что такое внимание, — какая разница, какой будет погода?» — отметил он.
Ранее Вильфанд объяснил отсутствие снега в европейской части России движением тёплых воздушных масс.
Психолог Анетта Орлова в беседе с сайтом «Москва 24» посоветовала, как создать новогоднее настроение в дождливую погоду.