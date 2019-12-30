Вильфанд назвал причину отсутствия снега в европейской части России

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему в европейской части России нет снега.

По его словам, такая погода обусловлена движением тёплых воздушных масс.

«На европейской территории преобладал в течение декабря так называемый западно-восточный перенос, я бы сказал, даже юго-западный. И генетически сформировался над южной Атлантикой, над Средиземным морем… воздушные массы обусловили такую тёплую погоду», — приводит объяснение синоптика РИА Новости.

Ранее Вильфанд посоветовал посетить Красноярский край, а также Тюменскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кировскую области, где наблюдаются снежные завалы и «настоящая зима».

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о похолодании в городе перед Новым годом.