Вильфанд назвал причину отсутствия снега в европейской части России

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Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, почему в европейской части России нет снега.
Вильфанд назвал причину отсутствия снега в европейской части России
  • РИА Новости

По его словам, такая погода обусловлена движением тёплых воздушных масс.

«На европейской территории преобладал в течение декабря так называемый западно-восточный перенос, я бы сказал, даже юго-западный. И генетически сформировался над южной Атлантикой, над Средиземным морем… воздушные массы обусловили такую тёплую погоду», — приводит объяснение синоптика РИА Новости.

Ранее Вильфанд посоветовал посетить Красноярский край, а также Тюменскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую и Кировскую области, где наблюдаются снежные завалы и «настоящая зима».

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о похолодании в городе перед Новым годом.

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