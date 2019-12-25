Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в новогоднюю ночь

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал, какой погоды стоит ожидать жителям города в новогоднюю ночь.

По его мнению, аномально тёплая погода может покинуть город 27 декабря.

«Пока сейчас очень неустойчивая погода. Бесснежное тепло, которое стояло по всей Европе и европейской территории России, — это, конечно, аномалия. В этот период должно быть уже более прохладно. Сейчас на 6 °С выше нормы, а в отдельные дни превышение составляло даже на 9—10 °С. Похолодание перед Новым годом всё же будет», — отметил Колесов.

Он добавил, что погода может кардинально измениться 27 декабря, но точно спрогнозировать, будет ли в Новый год снег, по-прежнему сложно.

В течение нескольких дней ситуация с погодой должна проясниться.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.