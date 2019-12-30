В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале января в Москве.

Он сообщил, что «тепло, характерное для декабря, будет продолжаться в первые дни января».

30 декабря через Московский регион проходит тёплый атмосферный фронт. При этом отмечается, что к концу дня начнёт теплеть.

Во вторник, 31 декабря, днём ожидается мокрый снег с дождём.

По словам синоптика, в новогоднюю ночь температура начнёт незначительно понижаться. Так в полночь в Москве ожидается 0...+1 °С, также возможны незначительные осадки.

Утром 1 января — около -2 °С, днём ожидается до -3 °С.

В ночь на 2 января в Москве будет до -4 °С, в Подмосковье — до -7 °С, но днём снова потеплеет — столбики термометров перейдут через нулевую отметку.

Примерно такой же, по словам Вильфанда, погода будет до 4 января: -3...+2 °С днём и ночью, небольшие осадки в разных фазах, при этом в Гидрометцентре не ждут, что ляжет снег.

«Со снегом сложно, это именно тот случай, когда даже в новом году не дождёшься старого снега», — цитирует Интерфакс Вильфанда.

При этом он заявил, что «не стоит отчаиваться: нужно рассчитывать, что есть ещё один Новый год — по старому стилю».

«К нему ситуация может измениться», — добавил синоптик.

Ранее Пятый канал со ссылкой на специалистов МЧС России передавал, что 30 декабря в десятках регионов России ожидаются метели и ураганный ветер.