Два землетрясения зафиксированы у берегов Камчатки

Два землетрясения произошли у побережья Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

«Первое из сейсмособытий магнитудой 4,8 зарегистрировано в понедельник в 2:39 по местному времени (17:39 29 декабря мск. — RT). Его очаг залегал на глубине 408 км, эпицентр находился в 186 км юго-западнее райцентра Усть-Большерецк», — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

Сейсмологи также уточнили, что второе землетрясение магнитудой 4,3 произошло через полчаса в 81 км к западу от посёлка Палана в Корякском округе.

В результате сейсмической активности пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

27 декабря у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2.