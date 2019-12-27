Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки
«По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло ранним утром 27 декабря 2019 года, на глубине 47,7 км. Магнитуда подземного толчка составила 5,2», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 51 км на юго-запад от посёлка Палан.
«Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.