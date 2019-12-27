Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Камчатки. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

«По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло ранним утром 27 декабря 2019 года, на глубине 47,7 км. Магнитуда подземного толчка составила 5,2», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в 51 км на юго-запад от посёлка Палан.

«Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.