Землетрясение зарегистрировано вблизи Южных Курил

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области.

«Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду в 01:36 сахалинского времени (вторник 17:36 мск). Эпицентр находился в 58 км юго-восточнее города Южно-Курильска (о. Кунашир) на глубине 96 км», — приводит Интерфакс слова представителя Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Тревога цунами не объявлялась, разрушений и пострадавших нет.

В ноябре сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами.