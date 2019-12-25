Землетрясение зарегистрировано вблизи Южных Курил

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Тихом океане возле Курильских островов Сахалинской области.
Землетрясение зарегистрировано вблизи Южных Курил
  • globallookpress.com

«Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду в 01:36 сахалинского времени (вторник 17:36 мск). Эпицентр находился в 58 км юго-восточнее города Южно-Курильска (о. Кунашир) на глубине 96 км», — приводит Интерфакс слова представителя Сахалинского филиала Единой геофизической службы РАН.

Тревога цунами не объявлялась, разрушений и пострадавших нет.

В ноябре сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Курильскими островами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить