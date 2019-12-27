«Современник» перенёс время начала прощания с Волчек 29 декабря
- АГН «Москва»
«29 декабря в девять утра двери театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12:30. Похороны на Новодевичьем кладбище — в 14:00», — говорится в сообщении пресс-службы театра.
В день прощания с Волчек с 07:00 до 14:00 будет перекрыто движение на Чистопрудном бульваре со стороны театра.
Ранее сообщалось, что прощание с Волчек состоится в театре «Современник» 29 декабря в 11:00.
Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в беседе с Пятым каналом назвал смерть Волчек личной утратой.
Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни.