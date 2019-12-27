«Современник» перенёс время начала прощания с Волчек 29 декабря

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Прощание с художественным руководителем «Современника», народной артисткой СССР Галиной Волчек начнётся в театре на Чистопрудном бульваре в Москве 29 декабря в 09:00, на два часа раньше запланированного времени.
«Современник» перенёс время начала прощания с Волчек 29 декабря
  • АГН «Москва»

«29 декабря в девять утра двери театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек. Гражданская панихида закончится в 12:30. Похороны на Новодевичьем кладбище — в 14:00», — говорится в сообщении пресс-службы театра.

В день прощания с Волчек с 07:00 до 14:00 будет перекрыто движение на Чистопрудном бульваре со стороны театра.

Ранее сообщалось, что прощание с Волчек состоится в театре «Современник» 29 декабря в 11:00.

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин в беседе с Пятым каналом назвал смерть Волчек личной утратой.

Галина Волчек умерла 26 декабря на 87-м году жизни.

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