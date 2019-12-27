Социальная сеть «ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2019 года. Как сообщили в пресс-службе организации, за год на платформе вышло более 200 крупных обновлений и выросла активность аудитории.

Отмечается, что в 2019 году крупных продуктовых обновлений во «ВКонтакте» было на 30% больше, чем в 2018-м. Среди них: гранты для авторов, каталог подкастов, новое меню в сообществах, тематические ленты, медиа «Фокус», тёмная тема, мини-приложение VK Coin.

Кроме того, в соцсети рассказали, что «ВКонтакте» задала тренд сканировать QR-коды — встроила сканер в камеру мобильного приложения и представила QR-конструктор.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила тематические ленты.