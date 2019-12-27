«ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2019 года

Короткая ссылка
Социальная сеть «ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2019 года. Как сообщили в пресс-службе организации, за год на платформе вышло более 200 крупных обновлений и выросла активность аудитории.
«ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2019 года
  • РИА Новости

Отмечается, что в 2019 году крупных продуктовых обновлений во «ВКонтакте» было на 30% больше, чем в 2018-м. Среди них: гранты для авторов, каталог подкастов, новое меню в сообществах, тематические ленты, медиа «Фокус», тёмная тема, мини-приложение VK Coin.

Кроме того, в соцсети рассказали, что «ВКонтакте» задала тренд сканировать QR-коды — встроила сканер в камеру мобильного приложения и представила QR-конструктор.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила тематические ленты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить