«ВКонтакте» представила продуктовые итоги 2019 года
- РИА Новости
Отмечается, что в 2019 году крупных продуктовых обновлений во «ВКонтакте» было на 30% больше, чем в 2018-м. Среди них: гранты для авторов, каталог подкастов, новое меню в сообществах, тематические ленты, медиа «Фокус», тёмная тема, мини-приложение VK Coin.
Кроме того, в соцсети рассказали, что «ВКонтакте» задала тренд сканировать QR-коды — встроила сканер в камеру мобильного приложения и представила QR-конструктор.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» представила тематические ленты.