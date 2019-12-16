«ВКонтакте» представила тематические ленты
- РИА Новости
В соцсети отметили, что впервые в России публикации по конкретным темам вместе собирают алгоритмы и открытая редакция — экспертное сообщество, в которое может войти каждый активный пользователь «ВКонтакте».
В настоящее время есть 11 тематических лент (наука, кино, музыка, спорт, фото, туризм, игры, IT, стиль, юмор и арты), которые отображаются в мобильном приложении в разделе рекомендаций.
При этом вкладка «Для Вас» не является тематической: в ней собираются любые материалы, которые могут быть интересны пользователю.
Ранее в соцсети «ВКонтакте» появился новый раздел «Воспоминания».