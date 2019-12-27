Александр Олешко рассказал об уникальном таланте Галины Волчек

Актёр и телеведущий Александр Олешко в беседе с Пятым каналом выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.

«Её творчество, уникальный талант, дарование, масштаб личности, её глубина, режиссёрский почерк, незабываемые актёрские работы — всё это будет ещё долго согревать всех тех, кто любит театр и кино, да и вообще простых зрителей», — сказал он.

Как отметил Олешко, он виделся с Волчек три дня назад, а пять дней назад все поздравляли её с днём рождения.

Ранее первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.