Названы самые посещаемые туристами города России в 2019 году

Стали известны самые посещаемые туристами города России в 2019 году, передаёт портал kp.ru со ссылкой на данные сервиса Tvil.ru.

В топ-10 попали Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Москва, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Суздаль и Красноярск.

Путешественники бронировали поездки на период до четырёх ночей и тратили на съём жилья для отдыха от 1,5 до 6 тыс. рублей в сутки.

Дешевле всего остановиться, по оценке экспертов, в Краснодаре, дороже — в Суздале.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН сообщила об итогах опроса, в рамках которого респонденты рассказали, где планируют провести новогодние каникулы.