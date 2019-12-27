Синоптики рассказали о погоде на Ямале в новогоднюю ночь

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Специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды дали прогноз погоды на Новый год, сообщает URA.RU.
Синоптики рассказали о погоде на Ямале в новогоднюю ночь
  • © Вяткин Владимир
  • РИА Новости

По прогнозам синоптиков, в регион придёт резкое потепление.

«Была зафиксирована самая низкая декабрьская температура. В Красноселькупском районе было -41 °С. Однако сейчас к Ямалу подходит глубокий циклон. Может потеплеть вплоть до -15 °С. Пока прогноз вот таким образом складывается, но всё может измениться», — отметили в ведомстве.

По прогнозам метеорологов, такой температурный режим может установиться на территории всего округа. На 31 декабря ожидается -15 °С и сильный ветер до 10 м/с.

Как добавили в ведомстве, если в ближайшие дни циклон отправится севернее и заденет холодный воздух, на западе округа столбики термометра покажут -30 °С, на востоке температура может опуститься до -50°С.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов в беседе с «Невскими новостями» рассказал о погоде в новогоднюю ночь.

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