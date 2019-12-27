Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от АЭС «Бушер» в Иране

Короткая ссылка
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 50 км от АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 44 км к юго-востоку от Боразджана в провинции Бушир. Очаг подземных толчков залегал на глубине 38,3 км.

В провинции Бушир находится АЭС «Бушер».

В ноябре стало известно, что в Иране состоялась церемония старта строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» при участии российских специалистов.

8 ноября сообщалось, что более 300 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить