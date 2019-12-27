Землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от АЭС «Бушер» в Иране

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 50 км от АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 44 км к юго-востоку от Боразджана в провинции Бушир. Очаг подземных толчков залегал на глубине 38,3 км.

В провинции Бушир находится АЭС «Бушер».

В ноябре стало известно, что в Иране состоялась церемония старта строительства второго энергоблока АЭС «Бушер» при участии российских специалистов.

8 ноября сообщалось, что более 300 человек пострадали при землетрясении на северо-западе Ирана.