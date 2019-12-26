Володин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу палаты.

«Галина Борисовна была талантливым режиссёром и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом», — заявил Володин.

Он отметил, что её постановки и игра на сцене театра «Современник» вошли в историю искусства.

Как добавил спикер Госдумы, Волчек внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра.

Ранее актёр МХАТ Станислав Дужников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти Волчек.