Володин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек, передаёт «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу палаты.

«Галина Борисовна была талантливым режиссёром и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом», — заявил Володин.

Он отметил, что её постановки и игра на сцене театра «Современник» вошли в историю искусства.

Как добавил спикер Госдумы, Волчек внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра.

Ранее актёр МХАТ Станислав Дужников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти Волчек.

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