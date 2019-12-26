Володин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек
«Галина Борисовна была талантливым режиссёром и замечательным педагогом. Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом», — заявил Володин.
Он отметил, что её постановки и игра на сцене театра «Современник» вошли в историю искусства.
Как добавил спикер Госдумы, Волчек внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра.
Ранее актёр МХАТ Станислав Дужников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти Волчек.