Станислав Дужников назвал смерть Волчек великой потерей
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«Великая потеря, утрата… Уходит поколение замечательных, великих людей. Для моего поколения это ещё и поколение великих людей, у которых мы учились», — заявил он.
По его словам, Волчек была эпохой советского кинематографа, воспитала и руководила не одной плеядой знаменитых артистов.
Ранее первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН выразил соболезнования в связи со смертью Волчек.