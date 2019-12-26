Станислав Дужников назвал смерть Волчек великой потерей

Актёр МХАТ Станислав Дужников в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.

«Великая потеря, утрата… Уходит поколение замечательных, великих людей. Для моего поколения это ещё и поколение великих людей, у которых мы учились», — заявил он.

По его словам, Волчек была эпохой советского кинематографа, воспитала и руководила не одной плеядой знаменитых артистов.

Ранее первый заместитель председателя Союза театральных деятелей России Евгений Стеблов в беседе с НСН выразил соболезнования в связи со смертью Волчек.