Сокуров назвал Волчек удивительным человеком

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Режиссёр Александр Сокуров в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.
Сокуров назвал Волчек удивительным человеком
  • РИА Новости

«Чудесный и удивительный человек. Абсолютно необходимый человек», — заявил он.

По его словам, у Волчек была большая сила и великая мудрость. Сокуров также назвал её по-настоящему авторитетным и сильным человеком в русской театральной среде.

В свою очередь, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в беседе с НСН выразил мнение, что с такими людьми, как Волчек, уходит понятие «русский советский театр».

«Это люди — легенды, которые формировали не только театральную общественность, но и гражданскую ответственность людей в нашей стране. Это очень яркие и талантливые люди», — пояснил он.

Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Волчек.

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