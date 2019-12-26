Калягин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек

Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин в беседе с kp.ru выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.

«Я преклоняюсь перед этой женщиной. Для меня это один из уроков жизни, как надо вести театр, как надо учить актёров, как надо любить актёров, воспитывать молодых режиссёров», — заявил он.

По его словам, Волчек был верна своему духовному родителю Олегу Ефремову, «революционеру в искусстве, театре».

Калягин также отметил актёрский талант и великолепную режиссуру Волчек.

«И главное — мужество», — добавил он.

Со своей стороны, актриса Наталья Смирнова призналась, что ошарашена известием о смерти Волчек.

«Человек она была великий, и режиссёр, и человек, и просто женщина», — цитирует её Пятый канал.

Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Волчек.