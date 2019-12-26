Калягин выразил соболезнования в связи со смертью Волчек
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«Я преклоняюсь перед этой женщиной. Для меня это один из уроков жизни, как надо вести театр, как надо учить актёров, как надо любить актёров, воспитывать молодых режиссёров», — заявил он.
По его словам, Волчек был верна своему духовному родителю Олегу Ефремову, «революционеру в искусстве, театре».
Калягин также отметил актёрский талант и великолепную режиссуру Волчек.
«И главное — мужество», — добавил он.
Со своей стороны, актриса Наталья Смирнова призналась, что ошарашена известием о смерти Волчек.
«Человек она была великий, и режиссёр, и человек, и просто женщина», — цитирует её Пятый канал.
Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Волчек.