Владимир Винокур заявил, что Галина Волчек войдёт в историю России

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Руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур в беседе с kp.ru прокомментировал сообщение о смерти народной артистки СССР Галины Волчек.
Владимир Винокур заявил, что Галина Волчек войдёт в историю России
  • globallookpress.com
  • © Irena Niko/Russian Look

«Хочу сказать, что это немыслимая потеря для театрального искусства и вообще искусства России. Она человек ХХ и XXI веков», — заявил он.

По его словам, Волчек войдёт в историю России.

Со своей стороны, художественный руководитель «Коляда-Театра», драматург Николай Коляда в беседе с газетой «Известия» отметил, что худрук «Современника» одной из первых поставила на сцене его пьесу «Мурлин Мурло».

«Помню, её все ругали за эту постановку, я расстраивался из-за этого, жаловался Галине Борисовне, а она мне однажды сказала фразу, которую я с тех пор всё время повторяю своим студентам: «Серость всегда ненавидит талантливых людей, запомни, Коляда, и никогда не обращай внимания», — сообщил он.

Как добавил Коляда, Волчек олицетворяла театр, который был для неё домом.

Ранее ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью Волчек.

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