Шахназаров назвал смерть Волчек огромнейшей потерей для театра

Режиссёр Карен Шахназаров в беседе с kp.ru выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек.

«Такая потеря огромнейшая для нашего театра, человек, который многие годы возглавлял «Современник», сохранил его, все идеи художественные, которые в своё время были заложены Олегом Ефремовым, основателем театра», — заявил он.

По его словам, Волчек был талантливейшей актрисой и режиссёром.

Со своей стороны, журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с «Вечерней Москвой» признался, что не может произнести набор обычных слов.

«Они застревают в горле. Она слишком близкий для меня человек, чтобы я мог превратить всё это в слова», — сказал он.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили в беседе с RT прокомментировал смерть Волчек.