На Камчатке внутренние авиарейсы отложены из-за погоды

Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов сообщил, что внутренние авиарейсы по территории Камчатского полуострова отложены в связи с неблагоприятными погодными условиями, передают «Известия» со ссылкой на сайт регионального Минтранса.

«В связи с циклоном, действующим в нескольких районах края, «Камчатское авиационное предприятие» отменило все запланированные на 26 декабря внутренние рейсы. Вылета ожидают суммарно 165 человек», — заявил министр.

По его словам, 20 пассажиров уже обратились к представителям авиаперевозчика по поводу предоставления жилья и были размещены в гостиницах.

Также, в соответствии с законодательством, авиакомпания компенсирует им затраты на питание.

Ранее Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.