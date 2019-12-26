На Камчатке внутренние авиарейсы отложены из-за погоды
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«В связи с циклоном, действующим в нескольких районах края, «Камчатское авиационное предприятие» отменило все запланированные на 26 декабря внутренние рейсы. Вылета ожидают суммарно 165 человек», — заявил министр.
По его словам, 20 пассажиров уже обратились к представителям авиаперевозчика по поводу предоставления жилья и были размещены в гостиницах.
Также, в соответствии с законодательством, авиакомпания компенсирует им затраты на питание.
Ранее Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.