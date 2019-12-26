На Камчатке внутренние авиарейсы отложены из-за погоды

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Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов сообщил, что внутренние авиарейсы по территории Камчатского полуострова отложены в связи с неблагоприятными погодными условиями, передают «Известия» со ссылкой на сайт регионального Минтранса.
На Камчатке внутренние авиарейсы отложены из-за погоды
  • Pixabay

«В связи с циклоном, действующим в нескольких районах края, «Камчатское авиационное предприятие» отменило все запланированные на 26 декабря внутренние рейсы. Вылета ожидают суммарно 165 человек», — заявил министр.

По его словам, 20 пассажиров уже обратились к представителям авиаперевозчика по поводу предоставления жилья и были размещены в гостиницах.

Также, в соответствии с законодательством, авиакомпания компенсирует им затраты на питание.

Ранее Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.

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