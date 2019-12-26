На Камчатке объявлена лавинная опасность

Камчатский противолавинный центр объявил штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин.

«В период с 00:00 27 по 29 декабря 2019 года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского, Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский — лавиноопасно», — приводит РИА Новости сообщение центра.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Камчатском заливе у восточного побережья полуострова.