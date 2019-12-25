Спасатели предупредили о тумане в Петербурге

Спасатели предупредили о тумане в Санкт-Петербурге ночью и в первой половине дня в четверг, 26 декабря. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Как отметили в ведомстве, при езде в такую погоду показатель скорости автомобиля должен быть меньше половины показателя расстояния видимости.

Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении — одно из основных. Не рекомендуется совершать сложные манёвры. Желательно избегать неожиданного торможения.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил тёплый декабрь в некоторых регионах России.