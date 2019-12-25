На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за циклона

У берегов Камчатки 26 декабря ожидаются волны высотой 8—9 метров, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления по гидрометеорологии.

В краевом МЧС уточнили, что ветровое волнение на берегу Тихого океана не представляет угрозы для населённых пунктов.

«Опасное волнение моря представляет угрозу только для судов с низким классом, которые в момент данного опасного явления находятся в море и не укрыты в бухтах», — отметил врио начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю Сергей Федоров.

Как сообщила мэрия города Петропавловска-Камчатского, 26 декабря по причине неблагоприятных метеорологических условий будут отменены уроки во всех школах городского округа, а также занятия в учреждениях дополнительного образования.

24 декабря в камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщали о землетрясениях магнитудой от 3,5 до 5,4 около восточного побережья Камчатки.