СМИ: В США грабитель банка разбросал деньги в честь Рождества
- globallookpress.com
Об этом пишет Colorado Springs Gazette.
По свидетельствам очевидцев, после произошедшего 65-летний грабитель отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться визита полиции.
Отмечается, что мужчина сопротивления при задержании не оказал, оружия при нём не было.
Разбросанные деньги были возвращены в банк.
В декабре 2016 года главное управление МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что сотрудники отдела полиции Тихорецка раскрыли кражу новогодних нарядов из магазина и задержали мужчину, похитившего костюмы Чебурашки и Медведя, и продававшего похищенное у магазина.