СМИ: В США грабитель банка разбросал деньги в честь Рождества

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В городе Колорадо-Спрингс с США мужчина ограбил банк, выбежал на улицу и стал разбрасывать деньги со словами «счастливого Рождества»!
СМИ: В США грабитель банка разбросал деньги в честь Рождества
  • globallookpress.com

Об этом пишет Colorado Springs Gazette.

По свидетельствам очевидцев, после произошедшего 65-летний грабитель отправился в ближайшую кофейню, где стал дожидаться визита полиции.

Отмечается, что мужчина сопротивления при задержании не оказал, оружия при нём не было.

Разбросанные деньги были возвращены в банк.

В декабре 2016 года главное управление МВД России по Краснодарскому краю сообщило, что сотрудники отдела полиции Тихорецка раскрыли кражу новогодних нарядов из магазина и задержали мужчину, похитившего костюмы Чебурашки и Медведя, и продававшего похищенное у магазина.

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