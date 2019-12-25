Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

Короткая ссылка
Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».
Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова
  • АГН «Москва»

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прес-службу тетра, спектакль «Ночь в отеле» поставлен по пьесе Insignificance британского драматурга Терри Джонсона.

Сюжет основан на предполагаемой случайной встрече четырех знаменитостей — Актрисы, Ученого, Спортсмена и Сенатора в 1954 году в номере нью-йоркского отеля. 

В ноябре Машков рассказал о перезапуске легендарного спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя в постановке Сергея Газарова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить