Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прес-службу тетра, спектакль «Ночь в отеле» поставлен по пьесе Insignificance британского драматурга Терри Джонсона.

Сюжет основан на предполагаемой случайной встрече четырех знаменитостей — Актрисы, Ученого, Спортсмена и Сенатора в 1954 году в номере нью-йоркского отеля.

В ноябре Машков рассказал о перезапуске легендарного спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя в постановке Сергея Газарова.