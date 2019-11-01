Машков рассказал об обновлённом «Ревизоре» в Театре Олега Табакова

Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о перезапуске легендарного спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя в постановке Сергея Газарова.

«Каждый театр — это прежде всего его репертуар, его артисты. Я очень рад, что Сергей Ишханович Газаров согласился посмотреть на эту историю в новом, XXI веке. Мы играли её в XX веке. Мы набрались каких-то сил дополнительных, знаний. Я очень рад, что такие знаковые спектакли, как «Матросская тишина», как «Ревизор», возвращаются на сцену нашего театра и будут продолжать его судьбу», — сказал Машков в ходе беседы с журналистами.

Он отметил, что к премьере спектакля труппа шла «долго, радостно, трудно».

«Вы знаете, каждый спектакль не похож на предыдущий. И я ещё заметил, что залы неповторимы. А это часть создания спектакля — зрительный зал. Потому что всё происходит здесь и сейчас. Мы в периоде творческого роста. Нам это очень интересно, и мы хотим передать этот интерес зрительному залу», — подчеркнул худрук.

В спектакле Машков исполнил роль городничего Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского. По словам актёра, образ его героя вмещает в себя образ многих поколений людей, которые занимались подобной деятельностью.

Премьеры спектакля состоятся 7 и 9 ноября.