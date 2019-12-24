В Ленобласти обсудили создание лесопаркового зелёного пояса вокруг Петербурга

Представители общественных палат Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсудили создание лесопаркового зелёного пояса, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Как заявил глава комитета по архитектуре и градостроительству Ленобласти Игорь Кулаков, речь идёт о зоне с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности.

«Основная задача зелёного пояса — выполнять средообразующую, природоохранную, экологическую, санитарно-гигиеническую и рекреационную функции для населения», — отметил он.

Участники встречи одобрили проект. Решение вместе с протоколом направят в уполномоченный орган власти.

Ранее начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Козлов в беседе с НСН рассказал об итогах всероссийской кампании «Сохраним лес».