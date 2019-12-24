На Новый год покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
- © Мосфильм (1975)
Фильм был отреставрирован специалистами телеканала. Он будет показан в Full HD качестве с более яркими и насыщенными цветами.
Как уточняет ТАСС, фильм будет показан вечером 31 декабря.
«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск», — заявили в пресс-службе телеканала «Россия 1».
Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области сообщал, что в кинотеатрах Подмосковья бесплатно покажут фильмы, посвящённые Новому году.