На Новый год покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

Телеканал «Россия 1» покажет отреставрированную версию советского двухсерийного фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Об этом сообщает РИА Новости.

Фильм был отреставрирован специалистами телеканала. Он будет показан в Full HD качестве с более яркими и насыщенными цветами.

Как уточняет ТАСС, фильм будет показан вечером 31 декабря.

«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск», — заявили в пресс-службе телеканала «Россия 1».

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области сообщал, что в кинотеатрах Подмосковья бесплатно покажут фильмы, посвящённые Новому году.