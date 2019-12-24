На Новый год покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»

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Телеканал «Россия 1» покажет отреставрированную версию советского двухсерийного фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Об этом сообщает РИА Новости. 
На Новый год покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы»
  • © Мосфильм (1975)

Фильм был отреставрирован специалистами телеканала. Он будет показан в Full HD качестве с более яркими и насыщенными цветами.

Как уточняет ТАСС, фильм будет показан вечером 31 декабря.

«Фильм будет представлен в качестве Full HD 31 декабря в 19:30 мск», — заявили в пресс-службе телеканала «Россия 1».

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области сообщал, что в кинотеатрах Подмосковья бесплатно покажут фильмы, посвящённые Новому году.

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