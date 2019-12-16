Подмосковные кинотеатры покажут фильмы новогодней тематики

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В кинотеатрах Московской области пройдут бесплатные показы фильмов, посвящённых Новому году, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Подмосковья.
Подмосковные кинотеатры покажут фильмы новогодней тематики
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Сеансы начнутся в середине декабря и будут продолжаться до конца новогодних праздников. В программу войдут картины «Елки последние», «Три богатыря и принцесса Египта», «Карнавальная ночь», «Снежная королева», «Новогодние приключения Маши и Вити».

Фильмы будут демонстрироваться в зрительных залах муниципальных учреждений культуры в населенных пунктах десяти городских округов Подмосковья.

Ранее «Известия» сообщали, что в кинотеатре «Октябрь» стартовала программа «Шедевры мирового кинематографа», в рамках которой запланированы специальные показы советской и мировой киноклассики разных лет.

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