Названы лучшие пьесы 2019 года в рамках проекта «Кульминация»

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Объединённое жюри ведущих драматургических конкурсов России выбрало три лучшие пьесы 2019 года в рамках проекта «Кульминация. Современная драматургия».
Названы лучшие пьесы 2019 года в рамках проекта «Кульминация»
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Это «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко, «Мой папа — Питер Пен» Керен Климовски и «Взломанный» Алексея Синяева.

«Ещё несколько лет назад найти качественную пьесу о современной России было нелёгкой задачей. Сегодня у нас десятки выдающихся произведений, а значит, театру есть с чем работать», — сказал в беседе с RT председатель президиума Фонда развития современного искусства, директор парка «Зарядье» Иван Демидов.

«Кульминация. Современная драматургия» — проект, реализуемый фондом, а также Союзом театральных деятелей России и «Мастерской Брусникина» с 2016 года.

Ранее был объявлен шорт-лист премии современной драматургии «Кульминация».

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