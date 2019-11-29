Объявлен шорт-лист премии современной драматургии «Кульминация»

В Союзе театральных деятелей России прошло заседание экспертного совета премии современной драматургии «Кульминация», в ходе которого был объявлен шорт-лист лучших пьес 2019 года.

В список попали «Путаница» Алексея Макейчика, «Алдар» Олжаса Жанайдарова, «Как Петюнина против всех была» Александры Фоминой, «Мой папа Питер Пэн» Керен Климовски, «Остаться нельзя уехать» Игоря Носовского, «Тихий свет» Романа Козырчикова, «Охота на крыс» Алексея Житковского, «Жалкие» Елены Ерпылёвой, «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко и «Взломанный» Алексея Синяева.

Трёх лауреатов назовут на церемонии 21 декабря в театральном центре «На Страстном».

«Очень важно отметить, что «Кульминация» — это не просто конкурс. Это объединённое жюри, в которое входят представители всех ключевых драмконкурсов страны, и пьесы, которые участвуют в нашем проекте — победители этих конкурсов», — заявил заместитель председателя СТД Дмитрий Мозговой в беседе с RT.

По его словам, это действительно пьесы года — состоявшиеся и потенциальные лидеры театральной сцены.

Организаторы проекта — Фонд развития современного искусства, Союз театральных деятелей России и Мастерская Дмитрия Брусникина.

В состав экспертов, помимо руководителей конкурсов современной драматургии, входят директор парка «Зарядье» Иван Демидов, зампред СТД Дмитрий Мозговой, секретарь СТД Ксения Драгунская, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, директор фестиваля «Территория» Екатерина Якимова, драматург и режиссёр Николай Коляда, писатель Сергей Минаев и другие.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве.