В Севастополе разработают правила содержания домашних животных

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В Севастополе планируют разработать правила содержания домашних животных.
В Севастополе разработают правила содержания домашних животных
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Есть прецеденты, когда посреди частного сектора создаются «анклавы», в которых по 50—60 животных, которые содержатся в антисанитарных условиях и доставляют окружающим большое беспокойство», — заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев на заседании городского правительства.

Со своей стороны, начальник севастопольского управления ветеринарии Николай Дмитрив рассказал, что на данный момент на федеральном уровне нет нормативных документов, которые бы регламентировали содержание, к примеру, кошек или собак в частных домовладениях.

Правительство Севастополя приняло решение о региональном государственном надзоре в сфере обращения с животными. Его будет осуществлять управление ветеринарии в части, касающейся домашних животных, а также главное управление природных ресурсов и экологии в части обращения с дикими животными, содержащимися или используемыми в неволе.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал инициативу комитета Совета Федерации об ограничении максимально возможного числа проживающих в домах или квартирах питомцев.

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