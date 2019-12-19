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В Москве пройдёт конкурс по созданию ёлочных игрушек на тему космоса

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На ВДНХ 21 декабря пройдёт конкурс «Раскрасим космос своими руками», в рамках которого участники создадут ёлочные игрушки на космическую тематику, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Выставки достижений народного хозяйства.
В Москве пройдёт конкурс по созданию ёлочных игрушек на тему космоса
  • АГН «Москва»

В пресс-службе отметили, что победителей выберет жюри, в составе которого заслуженный художник России, председатель Союза художников Подмосковья Александр Беглов, ведущий преподаватель школы Юрия Розума Юлия Новикова, лётчик-космонавт РФ, Герой России Фёдор Юрчихин и основатель компании «Шар» Игорь Золотов.

Члены жюри расскажут истории об искусстве и космосе, а также помогут юным участникам в создании космических шаров.

После мероприятия участники смогут забрать поделки с собой и украсить ими новогоднюю ёлку.

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