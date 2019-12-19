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В Подмосковье рассказали о планах работы с безнадзорными животными

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Более 176 млн рублей направят на работу с безнадзорными животными в Московской области. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Мособлдумы, передаёт телеканал «360».
В Подмосковье рассказали о планах работы с безнадзорными животными
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Работа предусмотрена во всех муниципалитетах. Запланирован поиск и заключение контрактов с организациями, которые будут заниматься отловом, вакцинацией, чипированием и стерилизацией.

«Общий объём субвенции из бюджета Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в 2020 году составит 176,792 тыс. рублей», — говорится в пояснительной записке.

Ранее депутат Госдумы, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с Nation News прокомментировал инициативу комитета Совета Федерации об ограничении максимально возможного числа проживающих в домах или квартирах питомцев.

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