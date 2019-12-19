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Россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве Деда Мороза

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В 2019 году россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве Деда Мороза и Снегурочки, несмотря на то что спрос снижается. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Avito.
Россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве Деда Мороза
  • АГН «Москва»

За год абсолютные показатели предложения выросли почти на 5%, а спрос сократился на 7,8%.

С увеличением предложения в среднем на 2,5% выросла цена на услуги новогодних персонажей.

Больше всего заработать на предоставлении такого сервиса можно в Москве. В среднем вызов героев на дом обойдётся в 2,3 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону данная услуга оценивается в 1,8 тыс. и 1,7 тыс. соответственно.

Ранее kp.ru сообщал о съезде Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске.

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