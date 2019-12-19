Россияне стали чаще предлагать свои услуги в качестве Деда Мороза
- АГН «Москва»
За год абсолютные показатели предложения выросли почти на 5%, а спрос сократился на 7,8%.
С увеличением предложения в среднем на 2,5% выросла цена на услуги новогодних персонажей.
Больше всего заработать на предоставлении такого сервиса можно в Москве. В среднем вызов героев на дом обойдётся в 2,3 тыс. рублей.
В Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону данная услуга оценивается в 1,8 тыс. и 1,7 тыс. соответственно.
Ранее kp.ru сообщал о съезде Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске.