Умер мультипликатор Сергей Алимов
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«17 декабря 2019 гогда на 82-м году жизни ушёл от нас выдающийся мастер, Сергей Александрович Алимов, народный художник, академик Российской академии художеств и академии кинематографических искусств «Ника», лауреат Государственной премии России, профессор», — заявили в союзе.
Алимов создал такие мультфильмы, как «История одного преступления», «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Отелло-67». Эти мультфильмы удостоены множества наград.
В сообщении отмечается, что Сергей Алимов последние годы вёл мастерскую художников мультипликационного фильма во ВГИКе, а также работал главным художником Театра им. С.В. Образцова.
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