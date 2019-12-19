Умер мультипликатор Сергей Алимов

Советский мультипликатор, главный художник Театра кукол имени Образцова Сергей Алимов скончался в возрасте 81 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов России.

«17 декабря 2019 гогда на 82-м году жизни ушёл от нас выдающийся мастер, Сергей Александрович Алимов, народный художник, академик Российской академии художеств и академии кинематографических искусств «Ника», лауреат Государственной премии России, профессор», — заявили в союзе.

Алимов создал такие мультфильмы, как «История одного преступления», «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Отелло-67». Эти мультфильмы удостоены множества наград.

В сообщении отмечается, что Сергей Алимов последние годы вёл мастерскую художников мультипликационного фильма во ВГИКе, а также работал главным художником Театра им. С.В. Образцова.

Гражданская панихида проходит 19 декабря в театре.