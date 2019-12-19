В Москве рассказали о спортивных мероприятиях на фестивале «Путешествие в Рождество»
- АГН «Москва»
В центре города будут действовать шесть спортивных объектов, среди которых — хайлайн, парк для катания на тюбингах, детский сноуборд-парк.
На Тверской улице гости фестиваля смогут увидеть красочные воздушно-акробатические номера.
Как сообщает сайт мэра и правительства Москвы, в Новогоднюю ночь также будут работать катки на Тверской площади, в Новопушкинском сквере и на площади Революции.
Ранее «Взгляд» сообщал, что специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору и уходу за коньками.