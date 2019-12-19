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В Москве рассказали о спортивных мероприятиях на фестивале «Путешествие в Рождество»

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В столице в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдёт множество спортивных мероприятий, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве рассказали о спортивных мероприятиях на фестивале «Путешествие в Рождество»
  • АГН «Москва»

В центре города будут действовать шесть спортивных объектов, среди которых — хайлайн, парк для катания на тюбингах, детский сноуборд-парк.

На Тверской улице гости фестиваля смогут увидеть красочные воздушно-акробатические номера.

Как сообщает сайт мэра и правительства Москвы, в Новогоднюю ночь также будут работать катки на Тверской площади, в Новопушкинском сквере и на площади Революции.

Ранее «Взгляд» сообщал, что специалисты Роскачества дали рекомендации по выбору и уходу за коньками.

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