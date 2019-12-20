В Кирове пройдёт семейный турнир «Золотая лихорадка»

В Кирове 4 и 5 января пройдёт командное соревнование для детей и взрослых «Золотая лихорадка», сообщает progorod43.

«Золотая лихорадка» — это командное игровое шоу, которое проводится с целью формирования у детей и взрослых навыков взаимопомощи, взаимопонимания, умения договариваться. Игра развивает память, логику, скорость мышления и внимательность.

Как уточнили организаторы, принять участие в соревновании смогут дети от семи лет и взрослые. Участники отправятся в мир Дикого Запада, где научатся добывать золото.

По результатам игры команда победителей получит Кубок и фирменный торт.

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