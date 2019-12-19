Пятилетняя россиянка вошла в тройку богатейших YouTube-блогеров

Журнал Forbes включил пятилетнюю Анастасию Радзинскую из Краснодарского края в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров с годовым доходом $18 млн.

Её аудитория насчитывает 107 млн подписчиков, а ролики с ней выходят на семи языках.

Самым высокооплачиваемым блогером в YouTube назван автор канала Ryan ToysReview восьмилетний Райан Каджи, чей ежегодный доход оценивается в $26 млн.

Вторым по популярности стал блог выполняющих различные трюки пятерых друзей Dude Perfect, заработавших $20 млн в год.

В конце ноября Forbes назвал телеведущую Ксению Собчак самой богатой среди российских блогеров в Instagram.