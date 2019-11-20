Forbes назвал богатейших российских Instagram-блогеров

Издание Forbes составило рейтинг российских блогеров, которые больше всего зарабатывают на рекламе в Instagram. Его возглавила телеведущая Ксения Собчак, доход которой оценили в $1,6 млн.

Вторую строчку заняла ведущая Регина Тодоренко с доходом $860 тыс., замыкает тройку лидеров певица Ольга Бузова с аналогичной суммой.

В первую пятёрку также вошли автоблогер и чемпион мира по игре Need for Speed Алан Енилеев ($850 тыс.) и певица Полина Гагарина ($770 тыс.).

Как отмечается, сложно сказать, каков объём рынка рекламы в российском сегменте социальной сети, поскольку большая часть контрактов проходит по серой схеме.

По оценкам GetBlogger, в 2018 году оборот Instagram-рекламы в стране составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года увеличится до 12—15 млрд рублей.

Ранее президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь стала самой богатой россиянкой по версии Forbes.