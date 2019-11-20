Forbes назвал богатейших российских Instagram-блогеров

Короткая ссылка
Издание Forbes составило рейтинг российских блогеров, которые больше всего зарабатывают на рекламе в Instagram. Его возглавила телеведущая Ксения Собчак, доход которой оценили в $1,6 млн.
Forbes назвал богатейших российских Instagram-блогеров
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Вторую строчку заняла ведущая Регина Тодоренко с доходом $860 тыс., замыкает тройку лидеров певица Ольга Бузова с аналогичной суммой.

В первую пятёрку также вошли автоблогер и чемпион мира по игре Need for Speed Алан Енилеев ($850 тыс.) и певица Полина Гагарина ($770 тыс.).

Как отмечается, сложно сказать, каков объём рынка рекламы в российском сегменте социальной сети, поскольку большая часть контрактов проходит по серой схеме.

По оценкам GetBlogger, в 2018 году оборот Instagram-рекламы в стране составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года увеличится до 12—15 млрд рублей.

Ранее президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь стала самой богатой россиянкой по версии Forbes.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить