Forbes назвал богатейших российских Instagram-блогеров
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Вторую строчку заняла ведущая Регина Тодоренко с доходом $860 тыс., замыкает тройку лидеров певица Ольга Бузова с аналогичной суммой.
В первую пятёрку также вошли автоблогер и чемпион мира по игре Need for Speed Алан Енилеев ($850 тыс.) и певица Полина Гагарина ($770 тыс.).
Как отмечается, сложно сказать, каков объём рынка рекламы в российском сегменте социальной сети, поскольку большая часть контрактов проходит по серой схеме.
По оценкам GetBlogger, в 2018 году оборот Instagram-рекламы в стране составил 10 млрд рублей, а по итогам 2019 года увеличится до 12—15 млрд рублей.
Ранее президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь стала самой богатой россиянкой по версии Forbes.