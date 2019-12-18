В Севастополе открылись ёлочные ярмарки

В Севастополе начали работу ёлочные ярмарки. Всего открылось 44 площадки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

«Теперь все места продажи ёлок находятся в схеме размещения НТО, и договоры на них были заключены в результате проведения аукциона. Мы дали возможность предпринимателям заранее планировать свою деятельность», — заявил начальник управления потребительского рынка Максим Рожков.

Ярмарки будут работать до 31 декабря.

Ранее директор по развитию компании Ozon Анна Карпова в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщила о росте спроса на новогодние товары в связи с приближением праздника.