На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки

На пропускном пункте «Вяртсиля» прошла встреча российского Деда Мороза и финского Йоулупукки, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Карельской таможни.

Она состоялась по традиции в преддверии Рождества и Нового года. Организаторы — власти Сортавалы и Агентство развития региона Центральная Карелия KETI.

Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и обменялись подарками. Также прошёл небольшой концерт.

Затем Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять финских детей, а Йоулупукки — российских.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что новогоднее шоу «День рождения Деда Мороза» пройдёт в Москве с 21 декабря по 7 января.