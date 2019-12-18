На границе России и Финляндии встретились Дед Мороз и Йоулупукки
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- РИА Новости
Она состоялась по традиции в преддверии Рождества и Нового года. Организаторы — власти Сортавалы и Агентство развития региона Центральная Карелия KETI.
Стороны поздравили друг друга с наступающими праздниками и обменялись подарками. Также прошёл небольшой концерт.
Затем Дед Мороз и Снегурочка отправились поздравлять финских детей, а Йоулупукки — российских.
Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала, что новогоднее шоу «День рождения Деда Мороза» пройдёт в Москве с 21 декабря по 7 января.