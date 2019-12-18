В Петербурге пройдёт «Самый добрый концерт»

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Джазовое трио «Добрый вечер!» сыграет 31 декабря «Самый добрый концерт» в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
В Петербурге пройдёт «Самый добрый концерт»
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На сцене концертного зала «Яани Кирик» прозвучат новогодние песни, рождественские гимны, джазовая сюита «Щелкунчик», а также музыка из кинофильмов в оригинальных джазовых аранжировках.

Музыканты Станислав Чигадаев (фортепиано, аранжировки), Григорий Воскобойник (контрабас) и Гарик Багдасарьян (барабаны) в преддверии праздника представят слушателям программу, сочетающую разные эпохи, жанры и стили.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что симфонический оркестр «Таврический» выступил с юными музыкантами в Петербурге.

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