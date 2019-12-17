Оркестр «Таврический» выступил с юными музыкантами в Петербурге

Симфонический оркестр «Таврический» дал большой концерт, направленный на поддержку юных талантов, в средней специальной музыкальной школе Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, сообщает «ПолитЭксперт».

Концерт «День в школе» стал третьим в рамках просветительского проекта «Молодые — молодым».

Вместе с оркестром дети исполнили произведения Сен-Санса, Чайковского, Равеля, Моцарта. Солировали ученики 3-го класса — виолончелист Михаил Васильев и пианист Михаил Пироженко.

Самым юным участником концерта стал восьмилетний пианист Елисей Мысин из Москвы.

«День в школе» завершился концертом для вибрафона и маримбы с оркестром Сежурне.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в Казани завершился всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна».