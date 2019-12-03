В Казани завершился III Всероссийский фестиваль детского творчества «Добрая волна»

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Всероссийский культурно-благотворительный фестиваль детского творчества «Добрая волна» в Казани завершился гала-концертом, сообщает газета «Взгляд».
В Казани завершился III Всероссийский фестиваль детского творчества «Добрая волна»
  • Pixabay

На сцену вместе с победителями — талантливыми ребятами с ограниченными возможностями здоровья или попавшими в трудную жизненную ситуацию — вышли известные российские исполнители. Все средства, собранные от продажи билетов на гала-концерт, будут направлены на лечение 13-летнего Айрата Зайнетдинова из Татарстана.

В этом году проект «Добрая волна» объединил более тысячи талантливых детей. Участники фестиваля выступали на отборочных турах в номинациях: «Вокал», «Жестовое пение», «Хореография», «Игра на инструментах» и «Сценическое искусство». Лучшие номера были показаны на гала-концерте.

Фестиваль проводился мэрией Казани и Академией популярной музыки Игоря Крутого при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Татарстана.

«Интерес к этому фестивалю огромен. И если в судьбе ребёнка, который проходит через наш проект, что-то меняется в лучшую сторону, значит, мы не зря проводим фестиваль», — отметил Крутой.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГФИ республики сообщало, что 7 тыс. актёров школьных и студенческих театров Приволжского федерального округа стали участниками фестиваля «Театральное Приволжье».

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