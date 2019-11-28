Участниками фестиваля «Театральное Приволжье» стали семь тысяч молодых актёров ПФО

Участниками фестиваля «Театральное Приволжье» стали семь тысяч актёров школьных и студенческих театров Приволжского федерального округа, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГФИ республики.

РИА Новости

Итоги подвели в ходе окружной видеоконференции городов-участников. Спектакли увидели более 100 тыс. зрителей. Постановки были посвящены любви, верности, чувству долга и смыслу жизни. Показы проходили в детдомах и домах престарелых. Программа также включала квесты, перформансы, мастер-классы, флешмобы, творческие встречи и круглые столы. Ранее «Дни.ру» сообщали, что гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве.