Участниками фестиваля «Театральное Приволжье» стали семь тысяч молодых актёров ПФО

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Участниками фестиваля «Театральное Приволжье» стали семь тысяч актёров школьных и студенческих театров Приволжского федерального округа, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу ГФИ республики.
Участниками фестиваля «Театральное Приволжье» стали семь тысяч молодых актёров ПФО
  • РИА Новости

Итоги подвели в ходе окружной видеоконференции городов-участников.

Спектакли увидели более 100 тыс. зрителей. Постановки были посвящены любви, верности, чувству долга и смыслу жизни.

Показы проходили в детдомах и домах престарелых. Программа также включала квесты, перформансы, мастер-классы, флешмобы, творческие встречи и круглые столы.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве.

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