В ГМИИ имени А.С. Пушкина рассказали о планах на 2020 год

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В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина рассказали о планах на 2020 год, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
В ГМИИ имени А.С. Пушкина рассказали о планах на 2020 год
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Как рассказала директор музея Марина Лошак, 24 марта в главном здании откроется проект «От Дюрера до Матисса. Пять веков европейского рисунка из собрания ГМИИ имени А.С. Пушкина».

В июле состоится открытие экспозиции «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе», в основе которой — работы Тициана и Рафаэля.

3 марта в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков стартует совместный проект ГМИИ и парижского Музея на набережной Бранли — Tattoo, посвященный искусству татуировки.

В конце года в Главном здании пройдет выставка «XX век Святослава Рихтера» к 40-летию Международного музыкального фестиваля «Декабрьские вечера».

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в республиканских музеях Крыма с начала 2019 года побывали более 900 тысяч детей.

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